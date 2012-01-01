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*Tom Keifer*



9 окт 2017 : 		 TOM KEIFER: «Разговоров насчёт CINDIRELLA не было»

15 сен 2017 : 		 Переиздание TOM KEIFER выйдет осенью

2 май 2016 : 		 TOM KEIFER почтил память Принса

23 мар 2016 : 		 TOM KEIFER запишет новые треки

10 мар 2016 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

25 авг 2015 : 		 TOM KEIFER об увлечении кантри STEVEN'a TYLER'a

29 июл 2015 : 		 TOM KEIFER с женой исполняет CINDERELLA

29 апр 2015 : 		 TOM KEIFER заявил, что «начал кое-что сочинять»

18 апр 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM и TOM KEIFER исполнили классику CINDIRELLA

3 апр 2015 : 		 TOM KEIFER: новое видео

23 сен 2014 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

30 июл 2014 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

29 июл 2014 : 		 TOM KEIFER о JOHNNY WINTER: «Я и не подозревал, что он столько для меня значил»

24 июл 2014 : 		 Видео с текстом от TOM KEIFER

27 ноя 2013 : 		 TOM KEIFER: новое видео

20 июн 2013 : 		 TOM KEIFER в 'Late Show With David Letterman'

18 май 2013 : 		 TOM KEIFER: видео с выступления

23 апр 2013 : 		 TOM KEIFER: Семплы новых песен

26 мар 2013 : 		 TOM KEIFER: новое видео

18 мар 2013 : 		 TOM KEIFER лечится от пневмонии

14 фев 2013 : 		 TOM KEIFER в акустике

10 фев 2013 : 		 TOM KEIFER открыл сольное турне

1 фев 2013 : 		 TOM KEIFER: Семплы пяти новых песен

30 янв 2013 : 		 TOM KEIFER: новая песня

8 янв 2013 : 		 TOM KEIFER: Детали сольного альбома

30 окт 2012 : 		 Семплы двух песен вокалиста CINDERELLA

22 окт 2012 : 		 Семплы двух песен вокалиста CINDERELLA

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TOM KEIFER: «Разговоров насчёт CINDIRELLA не было»

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В ходе недавнего интервью у TOM'a KEIFER'a спросили, вернёт ли он CINDERELLA к жизни:

«Насчет этого никакого разговора не было. Я очень доволен тем, чем сейчас занимаюсь, и думаю, что остальные также. Каждый занят чем-то своим. Я много времени вложил в этот проект, и всё пока хорошо, я получаю удовольствие. И я рад тому, что есть».

TOM KEIFER Says There Has Been



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Serj_25cm
9 окт 2017, 14:35		а эта золушка нужна кому-то?

АлександрСоколов
9 окт 2017, 15:15		Serj_25cm, в принципе, как и он сам ;)

Aerosmith
9 окт 2017, 16:19		Да не было и не нужно


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