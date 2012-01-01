TOM KEIFER: «Разговоров насчёт CINDIRELLA не было»
В ходе недавнего интервью у TOM'a KEIFER'a спросили, вернёт ли он CINDERELLA к жизни:
«Насчет этого никакого разговора не было. Я очень доволен тем, чем сейчас занимаюсь, и думаю, что остальные также. Каждый занят чем-то своим. Я много времени вложил в этот проект, и всё пока хорошо, я получаю удовольствие. И я рад тому, что есть».
Serj_25cm
АлександрСоколов
Aerosmith
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