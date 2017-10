8 окт 2017



Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к FIVE FINGER DEATH PUNCH Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к FIVE FINGER DEATH PUNCH для исполнения песни "The Bleeding" в рамках выступления на фестивале в BB&T Pavilion, Camden, New Jersey.















