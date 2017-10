сегодня



Барабанщик KING DIAMOND в THE PYRE Группа THE PYRE, в состав которой входят Matt Thompson (King Diamond), Ben Kuzay (ex-Monstrosity, ex-Wykked Wytch), Shaun Schwanke, Erik O'Reilly и Alec Harrah, опубликовала официальное видео с текстом на песню "The Pyre", которая будет включена в выходящий в 2018 году дебютный альбом коллектива.









