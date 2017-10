сегодня



Новое видео NO RETURN "Memories Turn To Ashes", новое видео группы NO RETURN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Curse Within", выходящего 17 ноября на Mighty Music:



“Despise Your Heroes"

“Inhale"

“Just Passing Through"

“Memories Turns To Ashes"

“My Last Words"

“Serpent's Curse"

“Stare At My Reflection"

“The Crimson Rider"

“The Will To Stand Up"

“To The Dark Side Of The Sun"













