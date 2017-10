сегодня



Видео с текстом от COMMUNIC COMMUNIC опубликовали официальное видео с текстом на песню “Where Echoes Gather (Part 2 - The Underground Swine)”. Этот трек взят из альбома “Where Echoes Gather”, выход которого запланирован на 27 октября на AFM Records.



"Where Echoes Gather" будет издан в диджипаке и на цветном (золотом и красном) виниле. Виниловое издание выйдет ограниченным тиражом по 250 копий для каждого цвета. Это первый за последние шесть лет альбом группы.



Трек-лист:



01. The Pulse of the Earth (Part 1 - The Magnetic Center)

02. The Pulse of the Earth (Part 2 - Impact Of The Wave)

03. Where Echoes Gather (Part 1 - Beneath The Giant)

04. Where Echoes Gather (Part 2 - The Underground Swine)

05. Moondance

06. Where History Lives

07. Black Flag of Hate

08. The Claws Of The Sea (Part 1 - Journey Into The Source)

09. The Claws Of The Sea (Part 2 - The First Moment)



Bonus tracks:



10. Watching It All Disappear (Live In Studio 2017)

11. At Dewy Prime (Live In Studio 2017)

12. Waves Of Visual Decay (Acoustic Live Version - 10th Anniversary Concert)













+0 -0





просмотров: 195