сегодня



Альбом STEVE And VIRGIL HOWE выйдет осенью 11 сентября в возрасте 41 года неожиданно скончался сын гитариста YES Steve'a Howe — Virgil, из-за чего YES отменили все намеченные выступления. Однако перед туром Steve и Virgil закончили работу над совместным альбомом "Nexus", релиз которого намечен на 17 ноября.



Трек-лист:



01. Nexus (04:57)

02. Hidden Planet (03:27)

03. Leaving Aurura (03:40)

04. Nick's Star (03:41)

05. Night Hawk (03:35)

06. Moon Rising (03:31)

07. Passing Titan (04:06)

08. Dawn Mission (05:07)

09. Astral Plane (03:37)

10. Infinite Space (02:08)

11. Freefall (02:09)









01. Nexus (04:57)02. Hidden Planet (03:27)03. Leaving Aurura (03:40)04. Nick's Star (03:41)05. Night Hawk (03:35)06. Moon Rising (03:31)07. Passing Titan (04:06)08. Dawn Mission (05:07)09. Astral Plane (03:37)10. Infinite Space (02:08)11. Freefall (02:09)





+0 -1





просмотров: 269