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*Foreigner*



10 окт 2017 : 		 FOREIGNER воссоединились с оригинальными участниками

15 сен 2017 : 		 Оригинальные участники FOREIGNER вновь соберутся вместе

1 сен 2017 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

21 июл 2017 : 		 LOU GRAMM, AL GREENWOOD и IAN MCDONALD впервые с 1980 вышли на одну сцену

17 июл 2017 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

10 июн 2017 : 		 LOU GRAMM выйдет на одну сцену с FOREIGNER

5 апр 2017 : 		 FOREIGNER отметят юбилей

22 мар 2017 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Создавать сейчас альбомы не имеет смысла»

18 мар 2017 : 		 Акустика от FOREIGNER

11 янв 2017 : 		 LOU GRAMM присоединится к FOREIGNER в юбилейном туре

16 дек 2016 : 		 Оригинальный состав FOREIGNER собрался вместе

23 ноя 2016 : 		 Новое видео FOREIGNER

18 ноя 2016 : 		 FOREIGNER выпустят ЕР осенью

22 окт 2016 : 		 Биография FOREIGNER выйдет в 2017

17 июл 2016 : 		 FOREIGNER перезаписали хит с Nate'ом Ruess'ом

11 апр 2016 : 		 Гитарист FOREIGNER подтвердил, что говорил с Lou Gramm'ом о юбилее

10 мар 2016 : 		 LOU GRAMM о юбилее FOREIGNER

28 янв 2016 : 		 FOREIGNER выпустят акустический релиз в феврале

8 авг 2015 : 		 FOREIGNER запишут концерт на благотворительном вечере

19 дек 2014 : 		 Фрагмент нового DVD FOREIGNER

6 дек 2014 : 		 Трейлер нового релиза FOREIGNER

28 окт 2014 : 		 Концертный релиз FOREIGNER выйдет в декабре

7 авг 2014 : 		 Бокс-сет FOREIGNER выйдет в октябре

8 июл 2014 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER будет работать с гитаристом группы

18 апр 2014 : 		 MICK JONES и LOU GRAMM могут выпустить новую музыку FOREIGNER в 2015 году

16 янв 2014 : 		 Новый сборник FOREIGNER выйдет в январе

5 окт 2013 : 		 Акустика от FOREIGNER

28 июл 2013 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

3 май 2013 : 		 LOU GRAMM о реюнионе FOREIGNER

23 окт 2012 : 		 Mick Jones (FOREIGNER) готов к активной деятельности

12 апр 2012 : 		 Новый релиз FOREIGNER выйдет в мае

29 фев 2012 : 		 Гитарист FOREIGNER восстанавливается после операции на сердце

13 авг 2011 : 		 Бывший вокалист FOREIGNER обвинил нынешний состав группы в том, что они “дурят зрителей”

11 авг 2011 : 		 FOREIGNER выпустят "Acoustique" в сентябре

30 июл 2011 : 		 Новая компиляция FOREIGNER выйдет в сентябре

12 ноя 2010 : 		 Концертный релиз FOREIGNER

29 янв 2010 : 		 Новый альбом FOREIGNER выйдет в Европе 1 марта

7 авг 2009 : 		 Подробности о новом альбоме FOREIGNER

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FOREIGNER воссоединились с оригинальными участниками

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6 и 7 октября в Soaring Eagle Casino & Resort, Michigan, состоялись два специальных концерта FOREIGNER, которые были записаны для последующей телетрансляции, DVD и альбома. На сцену вновь вышли оригинальные участники команды: Lou Gramm, Dennis Elliott, Al Greenwood, Ian McDonald и Rick Wills. Видео с выступления седьмого октября можно посмотреть ниже.

Watch FOREIGNER Reunite With Original Members At Michigan Concerts






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Klawd Air
10 окт 2017, 18:25		Лу до сих пор круто звучит.:)


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