Обложка и трек-лист нового альбома GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME Группа OPERATION: MINDCRIME, в состав которой входит бывший вокалист QUEENSRŸCHE Geoff Tate, выпустит финальную часть трилогии, получившую название "The New Reality", первого декабря на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. A Head Long Jump

02. Wake Me Up

03. It Was Always You

04. The Fear

05. Under Control

06. The New Reality

07. My Eyes

08. A Guitar In Church?

09. All For What?

10. The Wave

11. Tidal Change

12. The Same Old Story















