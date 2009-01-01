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Лидер MEGADETH о туре со SCORPIONS Лидер MEGADETH Dave Mustaine прокомментировал досрочное завершение тура со SCORPIONS:



«От лица всех участников я хотел бы выразить искреннюю признательность SCORPIONS за такую замечательную возможность, как поездка в тур со своими героями. Всем поклонникам, как старым, так и новым, кто пришёл на эти концерты, мы выражаем благодарность и надеемся, что вы оттянулись не хуже нас. Естественно, SCORPIONS и их легендарному вокалисту Klaus'y Meine, чьё здоровье "главный приоритет" для всех нас, мы желаем только здоровья и всего наилучшего. Если нам выпадет ещё один шанс выйти на одну сцену со SCORPIONS, мы обязательно это сделаем!»















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