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FLESHGOD APOCALYPSE расстались с вокалистом FLESHGOD APOCALYPSE расстались с вокалистом/гитаристом Tommaso Riccardi. Его место займёт оригинальный вокалист, барабанщик Francesco Paoli. David Folchitto (STORMLORD, PROPHILAX) сядет за установку, а Fabio Bartoletti (DECEPTIONIST) будет отвечать за гитары.



«Несколько месяцев назад Tommaso покинул наш состав по личным причинам. Разрыв не был безболезненным, но все пришли к выводу, что это лучший выход из ситуации. Однако мы сели и начали прикидывать все возможные варианты выхода из ситуации, когда группа неожиданно потеряла вокалиста.



Мы продолжим наш путь сильными как никогда. С момента распространения послания FLESHGOD APOCALYPSE за пределы просто музыки мы не могли позволить оказаться у микрофона тому, кого не было с начала карьеры. И единственным способом для нас стало вернуться к корням: мы решили, что Francesco Paoli, наш барабанщик, автор песен, основатель и первый вокалист, будет естественным вариантом для того, чтобы встать за микрофон. Наш лидер вернулся к оригинальной роли вокалиста и гитариста.



С этого момента, помимо сопрано Veronica Bordacchini, для нас будет честью делить одну сцену с легендарным David'ом Folchitto и феноменальным Fabio Bartoletti. Сейчас мы сосредоточены как никогда, и ожидайте от нас более убойных шоу, и, что самое важное, более мрачного и тяжёлого альбома FLESHGOD APOCALYPSE за всю карьеру.



С нетерпением ждём, когда приступим к новой и захватывающей главе нашей карьеры. Наши друзья в Южной Америке будут первыми свидетелями нового курса команды, с Francesco в роли вокалиста.



Всё то, что нас не убивает, делает нас сильнее!»







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