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*Fleshgod Apocalypse*



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4 фев 2016 : 		 Новое видео FLESHGOD APOCALYPSE

22 янв 2016 : 		 Видео с текстом от FLESHGOD APOCALYPSE

29 дек 2015 : 		 Новая песня FLESHGOD APOCALYPSE

23 дек 2015 : 		 Трейлер нового альбома FLESHGOD APOCALYPSE

9 дек 2015 : 		 Трек-лист нового альбома FLESHGOD APOCALYPSE

12 ноя 2015 : 		 Обложка нового альбома FLESHGOD APOCALYPSE

17 июл 2015 : 		 Название нового альбома FLESHGOD APOCALYPSE

9 дек 2014 : 		 Новое видео FLESHGOD APOCALYPSE

4 фев 2014 : 		 Новое видео FLESHGOD APOCALYPSE

9 дек 2013 : 		 Готовим с FLESHGOD APOCALYPSE

18 окт 2013 : 		 FLESHGOD APOCALYPSE выпустили вино

13 авг 2013 : 		 Новый альбом FLESHGOD APOCALYPSE доступен для прослушивания

2 авг 2013 : 		 Видео с текстом от FLESHGOD APOCALYPSE

25 июл 2013 : 		 Трейлер нового альбома FLESHGOD APOCALYPSE

10 июл 2013 : 		 Новая песня FLESHGOD APOCALYPSE

21 июн 2013 : 		 Новый альбом FLESHGOD APOCALYPSE выйдет в августе

22 апр 2013 : 		 FLESHGOD APOCALYPSE работают над новым альбомом

23 дек 2012 : 		 Новое видео FLESHGOD APOCALYPSE

18 дек 2012 : 		 FLESHGOD APOCALYPSE на Hard Impact Management Inc.

19 июл 2011 : 		 Новое видео FLESHGOD APOCALYPSE

17 июл 2011 : 		 Трек-лист нового альбома FLESHGOD APOCALYPSE

24 июн 2011 : 		 Обложка нового альбома FLESHGOD APOCALYPSE

7 май 2011 : 		 FLESHGOD APOCALYPSE на NUCLEAR BLAST RECORDS

20 фев 2010 : 		 Обложка нового ЕР FLESHGOD APOCALYPSE

11 янв 2010 : 		 FLESHGOD APOCALYPSE записывают новый миньон

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FLESHGOD APOCALYPSE расстались с вокалистом

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FLESHGOD APOCALYPSE расстались с вокалистом/гитаристом Tommaso Riccardi. Его место займёт оригинальный вокалист, барабанщик Francesco Paoli. David Folchitto (STORMLORD, PROPHILAX) сядет за установку, а Fabio Bartoletti (DECEPTIONIST) будет отвечать за гитары.

«Несколько месяцев назад Tommaso покинул наш состав по личным причинам. Разрыв не был безболезненным, но все пришли к выводу, что это лучший выход из ситуации. Однако мы сели и начали прикидывать все возможные варианты выхода из ситуации, когда группа неожиданно потеряла вокалиста.

Мы продолжим наш путь сильными как никогда. С момента распространения послания FLESHGOD APOCALYPSE за пределы просто музыки мы не могли позволить оказаться у микрофона тому, кого не было с начала карьеры. И единственным способом для нас стало вернуться к корням: мы решили, что Francesco Paoli, наш барабанщик, автор песен, основатель и первый вокалист, будет естественным вариантом для того, чтобы встать за микрофон. Наш лидер вернулся к оригинальной роли вокалиста и гитариста.

С этого момента, помимо сопрано Veronica Bordacchini, для нас будет честью делить одну сцену с легендарным David'ом Folchitto и феноменальным Fabio Bartoletti. Сейчас мы сосредоточены как никогда, и ожидайте от нас более убойных шоу, и, что самое важное, более мрачного и тяжёлого альбома FLESHGOD APOCALYPSE за всю карьеру.

С нетерпением ждём, когда приступим к новой и захватывающей главе нашей карьеры. Наши друзья в Южной Америке будут первыми свидетелями нового курса команды, с Francesco в роли вокалиста.

Всё то, что нас не убивает, делает нас сильнее!»

FLESHGOD APOCALYPSE Parts Ways With Vocalist/Guitarist TOMMASO RICCARDI



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

zVIPERz
11 окт 2017, 11:58		Тяжковато будет преемнику за барабанами =))

Lichevaro
11 окт 2017, 13:34		Опять самый мрачный, самый адовый, но последний был только самым гавёным


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