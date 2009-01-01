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Вокалист FOZZY о новом сингле В ходе недавнего разговора с лидером FOZZY у того спросили, почему он считает, что их новая песня "Judas" была столь тепло принята:



«Ну что ж, у нас были успешные темы и в прошлом, но сейчас сошлось сразу несколько факторов. Это правильная песня в правильный момент времени, и выпущена она в правильном месте. Думаю, многие о нас давно слышали, и есть много тех, кто слышал о нас, но не слышал того, что мы играем. И когда они наконец-то получили возможность послушать нас, им понравилось. Так что считаю, что для этого было много сделано. Снято отличное видео, что и позволило выйти нам на новый уровень. Ну и песня сама по себе — это та тема, которую каждый может примерить на себя. Текст — это ощущение предательства по отношению к себе, осознания, что ты сделал неправильный выбор... Даже если ты знаешь, что это неправильное решение; выпить последнюю стопку перед тем, как отправишься спать, или обман твоей подруги, или что там ещё... Полагаю, комбинация текста, убойности, ситуации и группы сделала успех возможным.



Мы не были готовы к этому несколько лет назад, но сейчас — да. Какие бы ни были причины, вы и сами можете видеть, как всё для нас поменялось за последние несколько месяцев в хорошую сторону».



















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