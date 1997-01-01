PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS завершили запись
Группа PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS' (бывшая PHIL CAMPBELL'S ALL STARR BAND), в состав которой входят гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell, три его сына — Todd, Dane и Tyla — а также вокалист Neil Starr, завершила запись дебютного альбома, выход которого намечен на начало 2018 года на Nuclear Blast.
HailtoSlave
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