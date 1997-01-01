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*Phil Campbell And The Bastard Sons*



11 окт 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS завершили запись

18 авг 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS начали запись

27 июн 2017 : 		 DEE SNIDER, MATT SORUM на новом альбоме PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

24 июн 2017 : 		 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS на NUCLEAR BLAST

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PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS завершили запись

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Группа PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS' (бывшая PHIL CAMPBELL'S ALL STARR BAND), в состав которой входят гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell, три его сына — Todd, Dane и Tyla — а также вокалист Neil Starr, завершила запись дебютного альбома, выход которого намечен на начало 2018 года на Nuclear Blast.

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS Complete Recording Debut Album














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КомментарииСкрыть/показать 1 )

HailtoSlave
11 окт 2017, 10:58		Зашибись, и что они делают - просто играют моторхед? Битва за муз. наследие Лемми(


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