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PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS завершили запись Группа PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS' (бывшая PHIL CAMPBELL'S ALL STARR BAND), в состав которой входят гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell, три его сына — Todd, Dane и Tyla — а также вокалист Neil Starr, завершила запись дебютного альбома, выход которого намечен на начало 2018 года на Nuclear Blast.































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