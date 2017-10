сегодня



Новая песня NE OBLIVISCARIS “Urn (Part II) - As Embers Dance In Our Eyes”, новая песня группы NE OBLIVISCARIS, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома "Urn", выходящего двадцать седьмого октября на Season Of Mist:



“Libera (Part I) - Saturnine Spheres”

“Libera (Part II) - Ascent of Burning Moths”

“Intra Venus”

“Eyrie”

“Urn (Part I) - And Within The Void We Are Breathless”

“Urn (Part II) - As Embers Dance In Our Eyes”



















+4 -2





просмотров: 526