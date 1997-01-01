Новая песня NE OBLIVISCARIS

“Urn (Part II) - As Embers Dance In Our Eyes”, новая песня группы NE OBLIVISCARIS, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома "Urn", выходящего двадцать седьмого октября на Season Of Mist:
“Libera (Part I) - Saturnine Spheres”
“Libera (Part II) - Ascent of Burning Moths”
“Intra Venus”
“Eyrie”
“Urn (Part I) - And Within The Void We Are Breathless”
“Urn (Part II) - As Embers Dance In Our Eyes”
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