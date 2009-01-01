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*The Sword*



12 окт 2017 : 		 THE SWORD приступили к записи

1 авг 2017 : 		 Гитарист THE SWORD выпускает трибьют PINK FLOYD

7 июн 2017 : 		 Гитарист THE SWORD выпускает трибьют PINK FLOYD

8 апр 2017 : 		 Концертный релиз THE SWORD выйдет весной

12 авг 2016 : 		 THE SWORD в акустике

12 июн 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста THE SWORD

15 апр 2016 : 		 THE SWORD выпустят винил с госпелом

28 окт 2015 : 		 THE SWORD выпустят винил

11 авг 2015 : 		 Новая песня THE SWORD

7 авг 2015 : 		 Видео с текстом от THE SWORD

31 июл 2015 : 		 Новая песня THE SWORD

24 июл 2015 : 		 Новый альбом THE SWORD выйдет на виниле

17 июл 2015 : 		 Новая песня THE SWORD

9 июл 2015 : 		 Новый сингл THE SWORD выйдет в июле

2 июл 2015 : 		 Новая песня THE SWORD

3 июн 2015 : 		 Новый альбом THE SWORD выйдет в августе

2 фев 2015 : 		 THE SWORD войдут в студию в марте

14 фев 2014 : 		 Видео с текстом от THE SWORD

16 янв 2014 : 		 Видео с текстом от THE SWORD

11 июн 2013 : 		 THE SWORD планируют выпуск нового пива

29 апр 2013 : 		 Новое видео THE SWORD

28 дек 2012 : 		 Лимитированный винил THE SWORD

17 ноя 2012 : 		 Новое видео THE SWORD

22 окт 2012 : 		 Новая песня THE SWORD

3 окт 2012 : 		 Видео с текстом от THE SWORD

25 сен 2012 : 		 Новая песня THE SWORD

19 сен 2012 : 		 Новый альбом THE SWORD выйдет на кассете

16 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома THE SWORD

10 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE SWORD

30 авг 2012 : 		 Новый альбом THE SWORD выйдет в октябре

27 июн 2012 : 		 THE SWORD исполнили четыер новых песни

6 июн 2012 : 		 Название нового альбома THE SWORD

23 май 2012 : 		 THE SWORD выпускают лимитированный сингл

2 май 2012 : 		 Ранее неопубликованный трек THE SWORD доступен на iTunes

27 мар 2012 : 		 THE SWORD на RAZOR & TIE

10 ноя 2011 : 		 Видео с выступления THE SWORD

18 окт 2011 : 		 Новый ударник THE SWORD

1 апр 2011 : 		 Новое видео THE SWORD

4 дек 2010 : 		 Видео с выступления THE SWORD

29 ноя 2010 : 		 Новое видео THE SWORD

5 ноя 2010 : 		 Временный ударник THE SWORD

13 окт 2010 : 		 Из THE SWORD ушёл барабанщик

25 авг 2010 : 		 Новое видео THE SWORD

21 авг 2010 : 		 Новый альбом THE SWORD доступен для прослушивания

17 авг 2010 : 		 EPK от THE SWORD

12 июл 2010 : 		 Новая песня THE SWORD

30 июн 2010 : 		 Трек-лист нового альбома THE SWORD

26 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома THE SWORD

3 июн 2010 : 		 Видео THE SWORD на кавер-версию THIN LIZZY

30 апр 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома THE SWORD

10 апр 2010 : 		 THE SWORD завершили запись альбома

15 мар 2010 : 		 Новый альбом THE SWORD будет концептуальным

21 фев 2010 : 		 THE SWORD запишут кавер на THIN LIZZY

13 фев 2010 : 		 MATT BAYLES будет продюсировать THE SWORD

21 авг 2009 : 		 THE SWORD завершили написание материала для альбома

8 апр 2009 : 		 Lars Ulrich выступил вместе с THE SWORD

9 апр 2008 : 		 Питерский концерт METALLICA будут открывать DOWN и THE SWORD

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THE SWORD приступили к записи

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THE SWORD приступили к записи нового альбома "Used Future" вместе с продюсером Tucker'ом Martine'ом (MY MORNING JACKET, THE DECEMBERISTS, MODEST MOUSE). Выход диска намечен на начало 2018 года на Razor & Tie.

THE SWORD Begins Recording 'Used Future' Album



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