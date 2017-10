сегодня



THE SWORD приступили к записи THE SWORD приступили к записи нового альбома "Used Future" вместе с продюсером Tucker'ом Martine'ом (MY MORNING JACKET, THE DECEMBERISTS, MODEST MOUSE). Выход диска намечен на начало 2018 года на Razor & Tie.







