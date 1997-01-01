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VICKY CORNELL отправилась в Детройт на расследование смерти мужа VICKY CORNELL впервые с мая приехала в Детройт, где в присутствии адвоката должна была встретиться с медэкспертом округа Уэйн на предмет расследования обстоятельств смерти мужа, но приехала слишком поздно. CBS также сообщают, что Vicky расспрашивала судмедэксперта о возможном влиянии Ativan'a на мировосприятие принимающего, но медэксперт не обладает нужными знаниями по этому вопросу.







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