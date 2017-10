сегодня



Басист KORN выпускает сольный релиз Басист KORN Reginald "Fieldy" Arvizu семнадцатого ноября выпустит долгожданный джаз-фьюжн-альбом "Bassically". Продюсером 17 треков стал партнёр Fieldy по сочинению — Anthony "Q" Quiles", а сведение выполнил Chris Collier. В качестве гостей в записи принимали участие коллеги Fieldy по команде: Ray Luzier сыграл на ударных, бонго, тамбурине и джембе на "Bass O Rama", "Step Right Up", "Basque K Cinco", "Zibba Zibop" и "Mr. Bassmen"; Brian "Head" Welch — в "I Wuv Bass Mon", а вокалист Jonathan Davis исполнил партии битбокса в "JD Fresh".



Трек-лист:



01. Bass O Rama

02. Charlie Brown

03. Step Right Up

04. Buck of Funk

05. Basque K Cinco

06. 15 String Exodus

07. JD Fresh

08. Zibba Zibop

09. Check This Out

10. Bass Invaders

11. I Wuv Bass Mon

12. 5 String Graffiti

13. Dance Your Bass Off

14. Give Me 5

15. You Can Do It

16. Mr. Bassmen

17. Bass Age







