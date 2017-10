сегодня



Мюзикл FOREIGNER выйдет летом FOREIGNER объявили о том, что летом следующего года состоится премьера мюзикла "Jukebox Hero", сценарием которого занимались Dick Clement и Ian La Frenais, ранее работавшие над "The Commitments", "Across The Universe" и "The Tracey Ullman TV Show". Премьера состоится в Калгари в Southern Alberta Jubilee Auditorium 10-12 августа и в Эдмонтоне, Northern Alberta Jubilee Auditorium 16-18 августа.















+0 -0





просмотров: 69