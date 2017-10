все новости группы







Vhorthax







12 окт 2017 : Новая песня VHORTHAX



сегодня



Новая песня VHORTHAX “Stabat Mater”, новая песня группы VHORTHAX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "Nether Darkness", выход которого запланирован на пятое января на Iron Bonehead Productions:



“Altar I - The Mass”

“The Levitating Tomb”

“Stabat Mater”

“Thy Foul Graal”

“Crushing The Vessels Of Trinity”

“Altar II - The Descent Of The Martyr”











