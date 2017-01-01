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Новая песня VHORTHAX
“Stabat Mater”, новая песня группы VHORTHAX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "Nether Darkness", выход которого запланирован на пятое января на Iron Bonehead Productions:
“Altar I - The Mass”
“The Levitating Tomb”
“Stabat Mater”
“Thy Foul Graal”
“Crushing The Vessels Of Trinity”
“Altar II - The Descent Of The Martyr”
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