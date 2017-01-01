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*Vhorthax*



12 окт 2017 : 		 Новая песня VHORTHAX

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Новая песня VHORTHAX

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“Stabat Mater”, новая песня группы VHORTHAX, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "Nether Darkness", выход которого запланирован на пятое января на Iron Bonehead Productions:

“Altar I - The Mass”
“The Levitating Tomb”
“Stabat Mater”
“Thy Foul Graal”
“Crushing The Vessels Of Trinity”
“Altar II - The Descent Of The Martyr”

VHORTHAX To Release Nether Darkness EP In January; вЂњStabat MaterвЂќ Track Streaming




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