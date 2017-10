сегодня



Новые альбомы IMPERIOUS выйдут осенью IMPERIOUS семнадцатого ноября на Massacre Records выпустят сразу два новых альбома, "Tales Of Woe - The Journey Of Odysseus, Part I: From Ilion To Hades" и "Tales Of Woe - The Journey Of Odysseus, Part II: From Hades To Ithaca". Сведение и мастеринг проводил Markus Stock, а в качестве гостей в записи принимали участие Michael Seifert (Rebellion, Wolfchant) на "Insidious Winds" (Tales Of Woe, Part I) и Lokhi (Wolfchant) на "The Isle Of The Solar God" (Tales Of Woe, Part II).



Tales Of Woe - The Journey Of Odysseus, Part I: From Ilion To Hades:



“At The Shores Of Ilion”

“To Abjure Temptation”

“At The Cave Of Polyphemus”

“The Sharpened Pale”

“Insidious Winds”

“At The Bay Of Telepylos”

“The Feasting Of The Laestrygonians”

“Celestial Tunes Of Moral Fraud”

“At The Realm Of Hades”

“Where Cimmerian Darkness Dwells”



Tales Of Woe - The Journey Of Odysseus, Part II: From Hades To Ithaca:



“Of Casualties (And The Further Way)”

“Sirens”

“The Isle Of The Solar God”

“At The Shores Of Ithaca”

“Scorn”

“Bloodbound - The Bow Of Odysseus”

“At The Olive Tree”











