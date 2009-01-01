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*Theocracy*



12 окт 2017 : 		 Новая песня THEOCRACY

21 сен 2017 : 		 Новая песня THEOCRACY

14 июл 2017 : 		 Новая песня THEOCRACY

16 июн 2017 : 		 Новая песня THEOCRACY

27 май 2017 : 		 Новая песня THEOCRACY

14 апр 2017 : 		 Видео с текстом от THEOCRACY

16 окт 2016 : 		 Новое видео THEOCRACY

30 сен 2016 : 		 Видео с текстом от THEOCRACY

8 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома THEOCRACY

17 авг 2016 : 		 Новый альбом THEOCRACY выйдет осенью

20 апр 2016 : 		 Новое видео вокалиста THEOCRACY

27 дек 2015 : 		 Фрагменты новых песен THEOCRACY

14 июл 2015 : 		 В THEOCRACY вернулся Shawn Benson

10 дек 2014 : 		 Рождественский трек от THEOCRACY

26 мар 2014 : 		 THEOCRACY расстались в барабанщиком

25 дек 2013 : 		 Благотворительный трек от вокалиста THEOCRACY

22 ноя 2013 : 		 Переиздание дебютного альбома THEOCRACY доступно для прослушивание

29 июл 2013 : 		 Тизер переиздания первого альбома THEOCRACY

10 дек 2012 : 		 Рождественский сингл от THEOCRACY

5 сен 2012 : 		 Новое видео THEOCRACY

25 ноя 2011 : 		 Новая песня THEOCRACY

12 окт 2011 : 		 Новый альбом THEOCRACY выйдет в ноябре

17 дек 2010 : 		 Рождественский трек от THEOCRACY

23 дек 2009 : 		 Рождественский трек от THEOCRACY

4 дек 2009 : 		 THEOCRACY представили нового басиста

27 янв 2009 : 		 THEOCRACY анонсировали нового гитариста

19 дек 2008 : 		 Рождественский подарок от THEOCRACY

5 сен 2008 : 		 Новый альбом THEOCRACY в ноябре

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Новая песня THEOCRACY

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“A Call To Arms”, новая песня группы THEOCRACY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ghost Ship", выпущенного на Ulterium Records.

THEOCRACY Streaming New Song вЂњA Call To ArmsвЂќ










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