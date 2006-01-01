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Барабанщик METAL CHURCH проходит курс химии METAL CHURCH рассказали на своей страничке в Facebook о положении дел у барабанщика команды, Stet'a Howland'a:



«Первый этап химотерапии пройден, и несмотря на то, что он чувствует себя лучше, чем на момент постановки диагноза, он всё ещё слаб. Пока намечено четыре или пять процедур в течение двенадцати или около того недель. Каждое лечение будет состоять в том, чтобы Stet приезжал в больницу и проходил курс химии (16 часов капельницы, одна за другой) в течение пяти дней. В дни "отдыха" ему будут проведены анализы крови, и каждые несколько дней — переливания.



Врачи, сёстры и персонал просто изумительны. Они внимательно наблюдают за Stet'ом, и он полностью уверен в своём лечении. У Stet'a огромное количество замечательных друзей, семья и фанаты, которым он выражает благодарность за слова поддержки и пожелания выздоровления! Продолжайте в том же духе, Stet — боец и обязательно выйдет победителем!»







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