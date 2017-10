все новости группы







Deity







15 окт 2017 : Барабанщик CRYPTOPSY в DEITY



15 окт 2017



Барабанщик CRYPTOPSY в DEITY Группа DEITY, в состав которой входит ударник CRYPTOPSY FLO MOUNIER, выпустит дебютную работу в ноябре этого года:



"Suspended In Animation"

"Beginning Of Extinction"

"Sacrificium"

"From Which We Came... We Now Return"

"Rituals"

"Of Time"

"Illuminate The Unwilling"

