15 окт 2017



Возможные названия новых песен CHRIS CAFFERY CHRIS CAFFERY опубликовал список песен, которые могут войти в его сольную работу, релиз которой планируется на июнь. Рабочее название "The Jester's Court", хотя рассматривается вариант и "The Jester's Heart":



"Upon The Knee"

"1989"

"Inside My Heart"

"Lost Tonite"

"Protect My Soul"

"The Jester's Heart"

"Magic Man"

"Baby You And I"

"White Lie"

"Watch"

"Instrumental" (not named yet)

"King Of The Dark"

"The Jester's Court"

"Then She's Gone"







