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*Chris Caffery*



15 окт 2017 : 		 Возможные названия новых песен CHRIS CAFFERY

19 июл 2017 : 		 CHRIS CAFFERY о Дэвиде Заблидовски

13 апр 2017 : 		 CHRIS CAFFERY о Поле О'Ниле

23 июн 2015 : 		 CHRIS CAFFERY исполнил кавер-версию ZZ TOP

16 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHRIS CAFFERY

9 май 2015 : 		 CHRIS CAFFERY завершил запись

30 апр 2015 : 		 Фрагмент нового трека CHRIS'a CAFFERY

3 апр 2015 : 		 Название нового альбома CHRIS'a CAFFERY

24 мар 2015 : 		 Фрагмент нового трека CHRIS'a CAFFERY

13 фев 2015 : 		 CHRIS CAFFERY о записи

5 фев 2015 : 		 CHRIS CAFFERY о записи вокала

25 янв 2015 : 		 Фрагмент нового трека CHRIS'a CAFFERY

15 янв 2015 : 		 Фрагмент нового трека CHRIS CAFFERY

14 янв 2015 : 		 CHRIS CAFFERY о сольном альбоме

11 сен 2014 : 		 Новый сингл CHRIS'a CAFFERY

9 сен 2014 : 		 CHRIS CAFFERY выпустит альбом летом

9 окт 2013 : 		 CHRIS CAFFERY выпустит новый трек в конце октября

13 авг 2013 : 		 Название нового альбом CHRIS CAFFERY

26 май 2012 : 		 CHRIS CAFFERY в гостях на ЕР DEIMOS

28 июл 2011 : 		 Соус от CHRIS'a CAFFERY

8 авг 2010 : 		 CHRIS CAFFERY предлагает награду за украденную гитару

27 окт 2009 : 		 CHRIS CAFFERY поведал о планах

17 ноя 2008 : 		 CHRIS CAFFERY: несколько новых песен в сети

7 сен 2008 : 		 CHRIS CAFFERY пишет материал для сольного альбома RIPPER'а OWENS'а

31 мар 2008 : 		 На новом альбоме CHRIS'a CAFFERY будет кавер BOB'a MARLEY

18 мар 2008 : 		 На новом альбоме CHRIS'а CAFFERY сыграют музыканты из NEVERMORE и TESTAMENT

2 июл 2007 : 		 CHRIS CAFFERY разместил трек с нового сольного альбома

23 мар 2006 : 		 CHRIS CAFFERY нашел барабанщика для своего нового CD

31 янв 2004 : 		 Гитарист SAVATAGE готовит сольный альбом

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|||| 15 окт 2017

Возможные названия новых песен CHRIS CAFFERY

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CHRIS CAFFERY опубликовал список песен, которые могут войти в его сольную работу, релиз которой планируется на июнь. Рабочее название "The Jester's Court", хотя рассматривается вариант и "The Jester's Heart":

"Upon The Knee"
"1989"
"Inside My Heart"
"Lost Tonite"
"Protect My Soul"
"The Jester's Heart"
"Magic Man"
"Baby You And I"
"White Lie"
"Watch"
"Instrumental" (not named yet)
"King Of The Dark"
"The Jester's Court"
"Then She's Gone"

CHRIS CAFFERY Reveals Potential Song Titles For Upcoming Solo Album



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