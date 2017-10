сегодня



Видео полного выступления WOLFBRIGADE Видео полного выступления WOLFBRIGADE, состоявшегося в рамках выступления на фестивале Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



“March Of The Wolves”

“Nomad Pack”

“Catch 22”

“Barren Dreams”

“Living Hell”

“Return To None”

“From Beyond”

“Under The Bell”

“Curse Of Cain”

“No Future”

“Outlaw Vagabond”

“Warsaw Speedwolf”

“Ride The Steel”









+0 -1





просмотров: 37