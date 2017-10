все новости группы







Skinned







13 окт 2017 : Новое видео SKINNED



сегодня



Новое видео SKINNED "We Are The End", новое видео группы SKINNED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Shadow Syndicate", выходящего в этом году.











+0 -1





просмотров: 38