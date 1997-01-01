15 окт 2017



Новое видео POWERMAN 5000 "Cult Leader", новое видео группы POWERMAN 5000, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "New Wave", выходящего 27 октября на Pavement Entertainment.



















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