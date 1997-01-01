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*Powerman 5000*



15 окт 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

5 сен 2017 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

26 авг 2017 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

13 июн 2017 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в этом году

6 фев 2017 : 		 POWERMAN 5000 записали десять песен

27 июн 2014 : 		 Новое видео POWERMAN 5000

28 май 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 доступен для прослушивания

21 май 2014 : 		 Новая песня POWERMAN 5000

27 мар 2014 : 		 Новый альбом POWERMAN 5000 выйдет в мае

16 июл 2013 : 		 POWERMAN 5000 почти закончили запись

3 авг 2009 : 		 Название нового альбома POWERMAN 5000

9 июл 2009 : 		 POWERMAN 5000 завершили работу над новым альбомом

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|||| 15 окт 2017

Новое видео POWERMAN 5000

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"Cult Leader", новое видео группы POWERMAN 5000, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "New Wave", выходящего 27 октября на Pavement Entertainment.

POWERMAN 5000 Releases 'Cult Leader' Video








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КомментарииСкрыть/показать 11 )

Voin of Valhalla
15 окт 2017, 21:55		Наличие цифорок в названии группы навело меня на сомнение. И я не ошибся. Попса на дарксайде, в исполнении Паша-Менструации 5к

Crane76
15 окт 2017, 21:58		Voin of Valhalla, ну куда уж им до каловара и прочего унылого митола

FrozenSt
15 окт 2017, 22:18		Powerman 5000 попса? Ооок...

Crane76
15 окт 2017, 22:24		FrozenSt, если нет волосатых мужиков в косухах, пердящих гроулом и играющих песни минимум в 220 темпе, то всё автоматически попсой становится.

Hromis
15 окт 2017, 22:32		Crane76 тру металисты лабают только дез и только в подвале.
а тут какие-то румыны

Crane76
15 окт 2017, 22:43		Hromis, и обязательно через педаль босс митолзон или digitech death metal в линию, вырезав середину и навернув верха у гитар, ну и конечно гейна, очень много гейна!

FrozenSt
15 окт 2017, 23:03		Не, они не румыны... Вокалист кажется младший брат Роба Зомби.

Vareg
16 окт 2017, 03:33		сколько говна то лезет из любителей унылой альтернативы начала 2000-х)

Flashback
16 окт 2017, 03:39		В 90-х вроде шумели даже немного.

AsrielDreemurr
16 окт 2017, 06:13		Vareg, по-моему из любителей унылого блека его больше лезет обычно. Не слушая наверняка, рассуждаешь о том, что P5000 унылые. Послушай их альбом Tonight the Stars Revolt! '99 года, отличная вещь... Так то они вроде как всегда играли индастриал метал и электро индастриал там...

Voin of Valhalla
16 окт 2017, 08:00		AsrielDreemurr, скажи, как какой то альбом хуй знает какого года связан с конкретно текущей песней, про которую я и высказал свое авторитетное мнение?


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