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Новое видео
POWERMAN 5000
"Cult Leader", новое видео группы POWERMAN 5000, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "New Wave", выходящего 27 октября на Pavement Entertainment.
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-2
(
11
)
Voin of Valhalla
15 окт 2017, 21:55
Наличие цифорок в названии группы навело меня на сомнение. И я не ошибся. Попса на дарксайде, в исполнении Паша-Менструации 5к
Crane76
15 окт 2017, 21:58
Voin of Valhalla, ну куда уж им до каловара и прочего унылого митола
FrozenSt
15 окт 2017, 22:18
Powerman 5000 попса? Ооок...
Crane76
15 окт 2017, 22:24
FrozenSt, если нет волосатых мужиков в косухах, пердящих гроулом и играющих песни минимум в 220 темпе, то всё автоматически попсой становится.
Hromis
15 окт 2017, 22:32
Crane76 тру металисты лабают только дез и только в подвале.
а тут какие-то румыны
Crane76
15 окт 2017, 22:43
Hromis, и обязательно через педаль босс митолзон или digitech death metal в линию, вырезав середину и навернув верха у гитар, ну и конечно гейна, очень много гейна!
FrozenSt
15 окт 2017, 23:03
Не, они не румыны... Вокалист кажется младший брат Роба Зомби.
Vareg
16 окт 2017, 03:33
сколько говна то лезет из любителей унылой альтернативы начала 2000-х)
Flashback
16 окт 2017, 03:39
В 90-х вроде шумели даже немного.
AsrielDreemurr
16 окт 2017, 06:13
Vareg, по-моему из любителей унылого блека его больше лезет обычно. Не слушая наверняка, рассуждаешь о том, что P5000 унылые. Послушай их альбом Tonight the Stars Revolt! '99 года, отличная вещь... Так то они вроде как всегда играли индастриал метал и электро индастриал там...
Voin of Valhalla
16 окт 2017, 08:00
AsrielDreemurr, скажи, как какой то альбом хуй знает какого года связан с конкретно текущей песней, про которую я и высказал свое авторитетное мнение?
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Crane76
Hromis
а тут какие-то румыны
Crane76
FrozenSt
Vareg
Flashback
AsrielDreemurr
Voin of Valhalla
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