DECAPITATED ответили на обвинения

DECAPITATED распространили официальное заявление относительно выдвинутого против них обвинения:
«Мы хотели бы подчеркнуть, что действия полиции Spokane носят формальный характер, так как не предъяви они обвинения, нас пришлось бы выпустить. Это не убеждение или показать какой-то вины или невиновности — просто факт.
Еще раз, мы просим всех дождаться решения суда. Сейчас идет подготовка каждой из сторон, некоторые факты попросту неоспоримы: например тот, что офицер, принимавший заявление, заявил: "у меня нет достаточных причин на то, чтобы считать, что имело место изнасилование" и был установлен срок в тридцать дней на выдвижение обвинения. Группа полностью опровергает всякие домыслы и уверена в том, что как только будут представлены факты и улики, они будут освобождены и смогут вернуться домой.
Лицам, присутствовавшим в ту ночь и имеющим какую-то информацию, просьба связаться с адвокатом защиты, Steve'ом Graham'ом».
serb
Serj_27cm
Lutyi
Lichevaro
Super Ghost
И не в 50% случаев, как раньше, а именно что ТОЛЬКО им.
kircore
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