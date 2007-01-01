16 окт 2017



DECAPITATED ответили на обвинения DECAPITATED распространили официальное заявление относительно выдвинутого против них обвинения:



«Мы хотели бы подчеркнуть, что действия полиции Spokane носят формальный характер, так как не предъяви они обвинения, нас пришлось бы выпустить. Это не убеждение или показать какой-то вины или невиновности — просто факт.



Еще раз, мы просим всех дождаться решения суда. Сейчас идет подготовка каждой из сторон, некоторые факты попросту неоспоримы: например тот, что офицер, принимавший заявление, заявил: "у меня нет достаточных причин на то, чтобы считать, что имело место изнасилование" и был установлен срок в тридцать дней на выдвижение обвинения. Группа полностью опровергает всякие домыслы и уверена в том, что как только будут представлены факты и улики, они будут освобождены и смогут вернуться домой.



Лицам, присутствовавшим в ту ночь и имеющим какую-то информацию, просьба связаться с адвокатом защиты, Steve'ом Graham'ом».







+12 -2



( 6 )

просмотров: 1710

