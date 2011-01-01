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*Nachtblut*



16 окт 2017 : 		 Новое видео NACHTBLUT

21 окт 2014 : 		 Новый альбом NACHTBLUT доступен для прослушивания

13 окт 2014 : 		 Видео с текстом от NACHTBLUT

7 окт 2014 : 		 Новое видео NACHTBLUT

29 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NACHTBLUT

26 май 2012 : 		 Новое видео NACHTBLUT

7 май 2012 : 		 Превью нового альбома NACHTBLUT

23 сен 2011 : 		 Новое видео NACHTBLUT

14 фев 2011 : 		 NACHTBLUT на NAPALM RECORDS

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|||| 16 окт 2017

Новое видео NACHTBLUT

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"Multikulturell" , новое видео группы NACHTBLUT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Apostasie":

“Multikulturell”
“Lied für die Götter”
“Amok”
“Scheinfromm”
“Geboren um zu leben”
“Der Tod ist meine Nutte”
“Mein Antlitz aschfahl vor Gram”
“Frauenausbeiner”
“Einsam” (feat. Aeva Maurelle)
“Apostasie”
“Wat is' denn los mit dir” (feat. Tetzel) (Kollegah cover, bonus track)

NACHTBLUT Premier вЂњMultikulturellвЂќ Music Video





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