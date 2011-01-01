16 окт 2017



Новое видео NACHTBLUT "Multikulturell" , новое видео группы NACHTBLUT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Apostasie":



“Multikulturell”

“Lied für die Götter”

“Amok”

“Scheinfromm”

“Geboren um zu leben”

“Der Tod ist meine Nutte”

“Mein Antlitz aschfahl vor Gram”

“Frauenausbeiner”

“Einsam” (feat. Aeva Maurelle)

“Apostasie”

“Wat is' denn los mit dir” (feat. Tetzel) (Kollegah cover, bonus track)













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