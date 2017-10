16 окт 2017



Демо от CONAN 17 ноября на Napalm Records состоится релиз сборника демо-записей CONAN, "Man Is Myth - Early Demos". Фрагмент из этого релиза, “Gravity Chasm” (Studio Demo 2012), доступен ниже:



“Battle In The Swamp” (Rehearsal Room Demo 2009)

“Satsumo” (Rehearsal Room Demo 2009)

“Krull” (Rehearsal Room Demo 2009)

“Satsumo” (Rehearsal Room Demo 2006)

“Gravity Chasm” (Studio Demo 2012)

“Foehammer” (Studio Demo 2012)

“Domed Iron Boss” (Studio Demo 2012)











