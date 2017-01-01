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16 окт 2017
Музыканты UNISONIC, AMORAL в PANORAMA
Швейцаро-финско-американская группа PANORAMA заключила соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records, на котором состоится релиз дебютного альбома "Around The World", продюсером, сведением и мастерингом которого занимался Dennis Ward (Unisonic, Pink Cream 69).
Состав:
Christian Palin - Vocals (Random Eyes, ex-Adagio)
Dennis Ward - Bass (Unisonic, Pink Cream 69)
Sammy Lasagni - Guitars (Gods of Silence, ex-Kirk, ex-Godiva)
Ben Varon - Guitars (Amoral, ex-Grease Helmet)
Philipp Eichenberger - Drums (Gods of Silence, ex-Kirk)
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