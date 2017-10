все новости группы







Panorama







16 окт 2017 : Музыканты UNISONIC, AMORAL в PANORAMA



16 окт 2017



Музыканты UNISONIC, AMORAL в PANORAMA Швейцаро-финско-американская группа PANORAMA заключила соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records, на котором состоится релиз дебютного альбома "Around The World", продюсером, сведением и мастерингом которого занимался Dennis Ward (Unisonic, Pink Cream 69).



Состав:



Christian Palin - Vocals (Random Eyes, ex-Adagio)

Dennis Ward - Bass (Unisonic, Pink Cream 69)

Sammy Lasagni - Guitars (Gods of Silence, ex-Kirk, ex-Godiva)

Ben Varon - Guitars (Amoral, ex-Grease Helmet)

Philipp Eichenberger - Drums (Gods of Silence, ex-Kirk)







+0 -1





просмотров: 326