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*Panorama*



16 окт 2017 : 		 Музыканты UNISONIC, AMORAL в PANORAMA

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|||| 16 окт 2017

Музыканты UNISONIC, AMORAL в PANORAMA

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Швейцаро-финско-американская группа PANORAMA заключила соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records, на котором состоится релиз дебютного альбома "Around The World", продюсером, сведением и мастерингом которого занимался Dennis Ward (Unisonic, Pink Cream 69).

Состав:

Christian Palin - Vocals (Random Eyes, ex-Adagio)
Dennis Ward - Bass (Unisonic, Pink Cream 69)
Sammy Lasagni - Guitars (Gods of Silence, ex-Kirk, ex-Godiva)
Ben Varon - Guitars (Amoral, ex-Grease Helmet)
Philipp Eichenberger - Drums (Gods of Silence, ex-Kirk)

PANORAMA вЂ“ Featuring Members Of UNISONIC, AMORAL Sign With Rock Of Angels Records



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