Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DEEP PURPLE [83]
*RAINBOW в России [77]
*Видео с текстом от HELLOWEEN [31]
*JUDAS PRIEST, RAGE AGAINST THE MACHINE, BON JOVI попали в лист номинан... [28]
*Вокалист JUDAS PRIEST о новом альбоме [26]
*
[= ||| все новости группы



*Steve Harris British Lion*



17 окт 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления BRITISH LION

1 авг 2017 : 		 STEVE HARRIS о концертном релизе BRITISH LION

28 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

22 ноя 2016 : 		 Новый альбом BRITISH LION будет тяжелее дебюта

11 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

9 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

3 сен 2016 : 		 BRITISH LION анонсировали европейский тур

27 июл 2016 : 		 BRITISH LION планируют новый тур

19 авг 2015 : 		 BRITISH LION планируют выпустить новый альбом

6 авг 2015 : 		 STEVE HARRIS исполнил новую песню

31 июл 2015 : 		 STEVE HARRIS исполнил новые песни

30 июн 2015 : 		 Новое видео STEVE HARRIS

13 июн 2015 : 		 STEVE HARRIS отправляется в тур

31 янв 2015 : 		 STEVE HARRIS назван лучшим басистом в истории рока

23 янв 2015 : 		 STEVE HARRIS опять снизил цену на дом

19 июл 2014 : 		 Видео с выступления STEVE'а HARRIS'а

15 июл 2014 : 		 Видео с выступления STEVE'а HARRIS'а

8 апр 2014 : 		 BRITISH LION вновь поедут в тур

28 мар 2013 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS

15 мар 2013 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS

12 мар 2013 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS

3 мар 2013 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS

21 фев 2013 : 		 STEVE HARRIS открыл тур

7 фев 2013 : 		 STEVE HARRIS откроет тур благотворительным концертом

10 янв 2013 : 		 STEVE HARRIS отправляется в сольный тур

29 ноя 2012 : 		 Новое видео STEVE HARRIS

| - |
|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления BRITISH LION

*
zoom
*
* *
Профессиональное видео с выступления BRITISH LION, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air, доступно для просмотра ниже.

Pro-Shot Video Of IRON MAIDEN Bassist's BRITISH LION Performing At WACKEN OPEN AIR Festival






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

decided
17 окт 2017, 14:56		Смешанные чувства от этой группы. Вокал вполне себе тянет. Остальное непонятно как то

Thrashcrow
17 окт 2017, 15:15		Харрисовский бас тебе непонятен?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 192

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Rhapsody Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом