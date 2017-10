сегодня



GAVIN ROSSDALE и BUSH на BMG GAVIN ROSSDALE и BUSH заключили соглашение с BMG, которое подразумевает передачу на представление всего каталога, а также релиз новой версии последнего альбома "Black And White Rainbows" с бонус-треками: "This Is War" и "Alien Language".



















