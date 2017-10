сегодня



Маскот IRON MAIDEN в 'Angry Birds Evolution' Rovio Entertainment, создатели популярной игры "Angry Birds", воздадут должное IRON MAIDEN в специальном турнире на Хеллоуин в "Angry Birds Evolution", дав возможность пополнить свой арсенал "Eddie The Bird" (а также Блэк металл Байрона и Хэви металл Энни).



«Вся наша команда большие поклонники IRON MAIDEN и Eddie был первым в списке тех, кого мы бы включили в 'Angry Birds Evolution'," — говорит Miika Tams, главный по тарелочкам в "Angry Birds Evolution". «Настал момент воздать должное настоящей рок-иконе и мы знаем, что поклонники будут рады видеть, какой ад учинит Eddie The Bird на Птичьем Острове!»



Как и все остальные птицы в игре, Eddie The Bird может пройти четыре этапа улучшения, каждый из которых связан с альбомами IRON MAIDEN. Ко всему прочему, весь остров будет превращен в хэви-металл оазис и множеством отсылок к Eddie и миру тяжелого металла.



Rovio планирует выпуск эксклюзивного мерчендайза Eddie The Bird. А в 2018 году Eddie The Bird появится и в "Iron Maiden: Legacy Of The Beast".























































