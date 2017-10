сегодня



JAMES KOTTAK хочет вернуть KINGDOM COME В ходе недавнего интервью Shut Up & Rock On бывший барабанщик SCORPIONS James Kottack рассказал о том, как попал в состав группы, и о планах возрождения оригинального состава KINGDOM COME:



«Когда вышел дебютный альбом KC, мы попали в тур "Monsters Of Rock", в котором принимали участие VAN HALEN, SCORPIONS, DOKKEN и METALLICA. Мы были открывающей командой. KINGDOM COME и SCORPIONS тогда были на одном лейбле, поэтому мы всегда жили в одних отелях с ними. Вместе ели. В рамках "Monsters Of Rock" мы играли лишь три дня в неделю, так что времени зависать было хоть отбавляй, поэтому мы неплохо друг друга узнали за три месяца, что длилось это турне. Потом мы играли на разогреве у SCORPIONS на открытых площадках, концертов двадцать. Ты узнаешь людей и бла-бла-бла. Несколько лет спустя я делал запись с Michael'ем Schenker'ом и Robin'ом McAuley, "MSG", рок-н-ролл — тесный мирок. Годы летели, и в один прекрасный момент раздался звонок, это был 1995-й. Это звонил их менеджер: "Вот что, James. Я занимаюсь делами SCORPIONS, и им интересно посмотреть тебя в деле, но надо приехать в Германию". Я ответил: "Да не вопрос", собрался и приехал. Кроме того, продюсер Keith Olsen — я записал с ним альбомов пятнадцать — шестнадцать, как барабанщик, с разными людьми, плюс он же продюсировал KINGDOM COME, делал со SCORPIONS "Crazy World" — так что я пришёл с ним. Я спросил у менеджера: "С чего они обо мне вообще вспомнили?", на что он ответил: "Они запомнили, что ты очень милый парнишка и очень хороший барабанщик". Я ответил: "Приятно слышать". Так что никогда не знаешь, как всё повернётся. Я играл на разных записях, и тут вдруг вот так, теперь уже история. Мне очень повезло, я счастливчик, так что я очень благодарен за такую возможность. Двадцать один год со SCORPIONS. Я ни о чём не жалею. Мы по-прежнему отлично дружим с ними».



О KINGDOM COME:



«Я очень горжусь первыми двумя альбомами. Я был соавтором на каждом, это просто отличные записи. Песни замечательные. Lenny просто невероятен. Это было просто что-то с чем-то. По этому поводу я общался с ним в надежде, что мы сможем в следующем году заняться KINGDOM COME — я не хочу называть это "реюнионом", скорее, "перегруппировкой", потому что дебютному альбому исполняется тридцать лет. Я знаю, что мы этого никогда не делали. Все пять участников доступны, и мы собирались этим заняться в году 2012—2013-м, вы ведь знаете, что SCORPIONS решили попрощаться, потом передумали, и мы продолжили. Так что пришлось отложить ту идею. Сейчас мы всё обсуждаем и посмотрим, что из этого получится. Мне это нравится, мне нравится эта музыка и люди. Lenny отличный, остальная команда прекрасна, посмотрим, что в итоге будет».



О том, что у James'a в планах относительно этого проекта:



«Мы точно дадим какие-то концерты, может быть, проедем по фестивалям, сыграем между ними, отыграем ряд шоу в House Of Blues. Мы никогда не ездили таким составом. На нас большой спрос, особенно когда есть пять оригинальных участников, это особый вариант. В группах люди постоянно меняются, а тут оригинальный состав, так что посмотрим. Мы лишь на стадии планирования. Надеюсь, что всё выгорит, но может и нет. Никогда не узнаешь наперёд!»



















