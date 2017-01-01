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Новая песня THE DARK ELEMENT "Dead To Me", новая песня группы THE DARK ELEMENT, в состав которой входят бывшая вокалистка NIGHTWISH Anette Olzon и бывший гитарист SONATA ARCTICA Jani Liimatainen, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Dark Element", выход которого намечен на десятое ноября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. The Dark Element

02. My Sweet Mystery

03. Last Good Day

04. Here's To You

05. Someone You Used To Know

06. Dead To Me

07. Halo

08. I Cannot Raise The Dead

09. The Ghost And The Reaper

10. Heaven Of Your Heart

11. Only One Who Knows Me



























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