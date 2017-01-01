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*The Dark Element*



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29 авг 2017 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH и бывший гитарист SONATA ARCTICA в THE DARK ELEMENT

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Новая песня THE DARK ELEMENT

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"Dead To Me", новая песня группы THE DARK ELEMENT, в состав которой входят бывшая вокалистка NIGHTWISH Anette Olzon и бывший гитарист SONATA ARCTICA Jani Liimatainen, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Dark Element", выход которого намечен на десятое ноября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. The Dark Element
02. My Sweet Mystery
03. Last Good Day
04. Here's To You
05. Someone You Used To Know
06. Dead To Me
07. Halo
08. I Cannot Raise The Dead
09. The Ghost And The Reaper
10. Heaven Of Your Heart
11. Only One Who Knows Me

THE DARK ELEMENT Feat. Former NIGHTWISH Singer, Ex-SONATA ARCTICA Guitarist: 'Dead To Me' Lyric Video












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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hamster
17 окт 2017, 14:52		А теперь это Cain's Offering с не самым сильным вокалом Ользон.
Зачем вообще нужен этот проект? Записали бы тот же самый материал с Котипелто, и то веселее было бы.


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