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все новости группы
Diablo Swing Orchestra
17 окт 2017
:
Новый альбом DIABLO SWING ORCHESTRA выйдет зимой
10 окт 2017
:
Обложка и трек лист нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA
19 окт 2014
:
Видео с текстом от DIABLO SWING ORCHESTRA
9 янв 2013
:
Новое видео DIABLO SWING ORCHESTRA
10 окт 2012
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DIABLO SWING ORCHESTRA планируют съемку клипа
9 апр 2012
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Новая песня DIABLO SWING ORCHESTRA
12 мар 2012
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Обложка нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA
2 ноя 2010
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DIABLO SWING ORCHESTRA работают над новым материалом
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DIABLO SWING ORCHESTRA расстались с ударником
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Обложка нового альбома DIABLO SWING ORCHESTRA
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DIABLO SWING ORCHESTRA заключили контракт с ASCENDANCE RECORDS
сегодня
Новый альбом
DIABLO SWING ORCHESTRA
выйдет зимой
DIABLO SWING ORCHESTRA выпустят новую работу, получившую название "Pacifisticuffs", восьмого декабря на Candlelight / Spinefarm.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).