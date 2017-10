сегодня



Новое видео THROUGH THE EYES OF THE DEAD "Hate The Living", новое видео группы THROUGH THE EYES OF THE DEAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Disomus", выход которого состоялся 13 октября на Entertainment One Music (eOne) / Good Fight Music.



















