Новое видео WIND ROSE “The Returning Race”, новое видео группы WIND ROSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Stonehymn", выпущенного двадцать шестого мая на Inner Wound Recordings. Сведением и мастерингом занимался Simone Mularoni (DGM, Ancient Bards, Secret Sphere), обложку создал Jan Yrlund (Apocalyptica, Korpiklaani, Tyr).



Трек-лист:



“Distant Battlefields”

“Dance Of Fire”

“Under The Stone”

“To Erebor”

“The Returning Race”

“The Animist”

“The Wolves’ Call”

“Fallen Timbers”

“The Eyes Of The Mountain”













