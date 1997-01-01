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все новости группы
John 5
18 окт 2017
:
Кавер-версия METALLICA от JOHN 5
6 мар 2017
:
JOHN 5 открыл тур
3 янв 2017
:
Новый альбом JOHN 5 выйдет весной
1 авг 2016
:
Новое видео JOHN 5
1 май 2016
:
Новое видео JOHN 5
1 апр 2016
:
Новое видео JOHN 5
11 мар 2016
:
Полный концерт JOHN 5
2 мар 2016
:
Новое видео JOHN 5
1 фев 2016
:
Новое видео JOHN 5
2 янв 2016
:
Новое видео JOHN 5
11 дек 2015
:
Обложка нового сингла JOHN 5
3 дек 2015
:
JOHN 5 встретит новый год новым видео
10 ноя 2015
:
JOHN 5 исполнил кавер-версию хита Майкла Джексона
7 ноя 2015
:
ROB ZOMBIE, DOYLE WOLFGANG VON FRANKENSTEIN присоединились на сцене к JOHN 5
21 окт 2015
:
JOHN 5 о новом CD/DVD
18 фев 2015
:
Бывший басист VAN HALEN присоединился на сцене к JOHN 5
2 янв 2015
:
JOHN 5 обзавёлся собственной газировкой
30 ноя 2014
:
Последний альбом JOHN 5 вышел на компакт диске
20 ноя 2014
:
JOHN 5: «Рок не мёртв, но индустрия изменилась»
23 июл 2014
:
JOHN 5: «Мы записали отличный альбом с David'ом Lee Roth'ом»
12 июн 2014
:
Новая песня JOHN 5
22 май 2014
:
Новый сингл JOHN 5 выйдет в июне
10 май 2014
:
Новый сингл JOHN 5 выйдет в июле
20 мар 2014
:
Название нового альбома JOHN 5
3 сен 2013
:
JOHN 5 сообщил, что на новом альбоме будет много гостей
5 май 2013
:
JOHN 5 получил награду Revolver Golden Gods в категории 'Best Guitarist'
26 мар 2013
:
JOHN 5 заключил соглашение с DEAN MARKLEY
24 дек 2012
:
Новое видео JOHN 5
19 апр 2012
:
Гитарист JOHN 5 хочет, чтобы каждый сольный альбом был «особенным»
23 мар 2012
:
Фрагмент нового DVD JOHN 5
24 фев 2012
:
Новый альбом JOHN 5 выйдет в мае
9 фев 2012
:
Трейлер к новому альбому JOHN 5
3 фев 2012
:
Обложку для нового альбома JOHN 5 создал Rob Zombie
8 ноя 2011
:
JOHN 5 выпустил новый сингл
31 окт 2011
:
Новое видео JOHN 5
29 сен 2011
:
JOHN 5 выпустил новый сингл
31 авг 2011
:
JOHN 5 выпустил кавер-версию хита Майкла Джексона
12 май 2010
:
Новый альбом JOHN 5 доступен для прослушивания
9 апр 2010
:
Тизер нового альбома JOHN 5
24 мар 2010
:
Новый альбом JOHN 5 выйдет в мае
3 мар 2010
:
Новый трек и обложка альбома JOHN 5
5 ноя 2008
:
JOHN 5 выпускает DVD
сегодня
Кавер-версия METALLICA от
JOHN 5
JOHN 5 опубликовал собственную версию композиции METALLICA "Enter Sandman".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).