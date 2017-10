сегодня



Винил от STEEL PANTHER STEEL PANTHER специально ко дню музыкального магазина 24 ноября выпустят цветной винил с последним альбомом. "Lower The Bar Bitchin' Edition" будет включать также бонус-трек и будет доступен тиражом 1500 копий:



Side A



01. Goin' In The Backdoor

02. Anything Goes

03. Poontang Boomerang

04. That's When You Came In

05. Wrong Side Of The Tracks (Out In Beverly Hills)

06. Now The Fun Starts



Side B



07. Pussy Ain't Free

08. Wasted Too Much Time

09. I Got What You Want

10. Walk Of Shame

11. She's Tight

12. Red Headed Step Child

13. Momentary Epiphany (Download Only)















