17 окт 2017



Новое видео PROPHETS OF RAGE "Strength in Numbers", , новое видео группы PROPHETS OF RAGE, в состав которой входят три участника RAGE AGAINST THE MACHINE — гитарист Tom Morello, басист Tim Commerford и барабанщик Brad Wilk, а также участники легендарных хип-хоп команд PUBLIC ENEMY и CYPRESS HILL — Chuck D и B-Real, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Prophets Of Rage", а видео акцентируется на поступке игрока NFL Колина Каперника.



26 августа в предсезонном матче клубов НФЛ квотербэк «Сан-Франциско» Колин Каперник демонстративно сидел, когда играл гимн Соединенных Штатов. Когда-то он был турбозвездой Лиги и привел «Форти Найнерс» к первому финалу Супербоула за 18 лет, но в этом сезоне проиграл конкуренцию в составе и сел на скамейку – как выяснилось, во время исполнения государственных символов тоже.



После матча Каперник объяснил свой поступок и разжег еще больше: «Не собираюсь вставать, чтобы показать гордость за флаг страны, которая притесняет темнокожих и других цветных. Для меня это больше, чем футбол. С моей стороны было бы эгоистично делать вид, что это не так. На улицах лежат мертвые тела, а убийцы просто откупаются от копов и уходят от наказания».















