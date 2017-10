сегодня



Винил от THE WINERY DOGS выйдет осенью Специально ко дню музыкального магазина группа THE WINERY DOGS выпустит специальный виниловый релиз, получивший название "Dog Years: Live In Santiago & Beyond 2013-2016", содержащий концертную запись и ЕР "Dog Years".







