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все новости группы
Pig Destroyer
18 окт 2017
:
PIG DESTROYER приступили к записи
4 май 2016
:
Переиздание PIG DESTROYER выйдет в мае
2 сен 2015
:
Переиздание PIG DESTROYER доступно для прослушивания
16 июл 2015
:
Трейлер переиздания дебюта PIG DESTROYER
10 окт 2014
:
Новый ЕР PIG DESTROYER доступен для прослушивания
26 сен 2014
:
PIG DESTROYER выпускают новый миньон
24 окт 2013
:
PIG DESTROYER нашли басиста
5 мар 2013
:
Новый миньон PIG DESTROYER доступен для прослушивания
18 дек 2012
:
Видео полного концерта PIG DESTROYER
10 ноя 2012
:
PIG DESTROYER на RELAPSE RECORDS
27 окт 2012
:
Новое видео PIG DESTROYER
9 окт 2012
:
Новая песня PIG DESTROYER
26 сен 2012
:
В дороге с PIG DESTROYER
14 сен 2012
:
Видео с текстом от PIG DESTROYER
31 авг 2012
:
Детали нового альбома PIG DESTROYER
9 авг 2012
:
Новый альбом PIG DESTROYER выйдет в октябре
10 июл 2012
:
PIG DESTROYER записывают новый альбом
сегодня
PIG DESTROYER
приступили к записи
PIG DESTROYER отправились в студию для записи нового альбома, который предварительно намечен к выпуску на лето 2018 на Relapse.
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1
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SideshowBob
18 окт 2017, 16:51
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SideshowBob
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).