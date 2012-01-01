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*Pig Destroyer*



18 окт 2017 : 		 PIG DESTROYER приступили к записи

4 май 2016 : 		 Переиздание PIG DESTROYER выйдет в мае

2 сен 2015 : 		 Переиздание PIG DESTROYER доступно для прослушивания

16 июл 2015 : 		 Трейлер переиздания дебюта PIG DESTROYER

10 окт 2014 : 		 Новый ЕР PIG DESTROYER доступен для прослушивания

26 сен 2014 : 		 PIG DESTROYER выпускают новый миньон

24 окт 2013 : 		 PIG DESTROYER нашли басиста

5 мар 2013 : 		 Новый миньон PIG DESTROYER доступен для прослушивания

18 дек 2012 : 		 Видео полного концерта PIG DESTROYER

10 ноя 2012 : 		 PIG DESTROYER на RELAPSE RECORDS

27 окт 2012 : 		 Новое видео PIG DESTROYER

9 окт 2012 : 		 Новая песня PIG DESTROYER

26 сен 2012 : 		 В дороге с PIG DESTROYER

14 сен 2012 : 		 Видео с текстом от PIG DESTROYER

31 авг 2012 : 		 Детали нового альбома PIG DESTROYER

9 авг 2012 : 		 Новый альбом PIG DESTROYER выйдет в октябре

10 июл 2012 : 		 PIG DESTROYER записывают новый альбом

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PIG DESTROYER приступили к записи

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PIG DESTROYER отправились в студию для записи нового альбома, который предварительно намечен к выпуску на лето 2018 на Relapse.

PIG DESTROYER Begins Recording New Album



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

SideshowBob
18 окт 2017, 16:51		От это хорошо, от это просто прекрасно!


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