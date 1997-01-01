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*Necrophobic*



18 окт 2017 : 		 Новый альбом NECROPHOBIC выйдет зимой

11 июн 2017 : 		 Новый ЕР NECROPHOBIC выйдет летом

10 апр 2017 : 		 NECROPHOBIC на CENTURY MEDIA

5 янв 2017 : 		 В NECROPHOBIC вернулись гитаристы

14 июн 2014 : 		 Видео с выступления NECROPHOBIC

6 апр 2014 : 		 NECROPHOBIC вернули вокалиста

18 окт 2013 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

15 окт 2013 : 		 NECROPHOBIC расстались с вокалистом

9 окт 2013 : 		 Новая песня NECROPHOBIC

26 сен 2013 : 		 Видео с текстом от NECROPHOBIC

23 сен 2013 : 		 Вокалисту NECROPHOBIC сократили срок

12 сен 2013 : 		 NECROPHOBIC о ситуации с вокалистом

19 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома NECROPHOBIC

25 июл 2013 : 		 Новый альбом NECROPHOBIC выйдет в октябре

4 янв 2012 : 		 Видео с выступления NECROPHOBIC

3 окт 2011 : 		 NECROPHOBIC на SEASON OF MIST

12 мар 2010 : 		 Новое видео NECROPHOBIC

8 май 2009 : 		 Трек-лист нового альбома NECROPHOBIC

18 янв 2009 : 		 Название нового альбома NECROPHOBIC

2 апр 2006 : 		 NECROPHOBIC: "Hrimthursum" выйдет в мае

13 мар 2006 : 		 Подробности о новом альбоме NECROPHOBIC

20 фев 2006 : 		 NECROPHOBIC начинают микширование нового альбома

29 ноя 2005 : 		 NECROPHOBIC начали запись нового альбома

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Новый альбом NECROPHOBIC выйдет зимой

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NECROPHOBIC выпустят новую работу, остающуюся пока безымянной, в день защитника отечества на CM Records.

NECROPHOBIC To Release New Album In February



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Bombadil
18 окт 2017, 19:51		День защитника Швеции? )


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