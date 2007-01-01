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Бывший гитарист IN FLAMES : «Группе стоило бы сменить имя» В ходе недавнего интервью у бывшего гитариста IN FLAMES Jesper'a Strömblad'a спросили, что он думает о последней работе его бывших коллег:



«Если честно, я думаю, что им стоило бы сменить имя, потому что это совершенно, совершенно не то, с чего всё начиналось. Но если они хотят делать так, ну что ж, тогда всё нормально. И они довольны новыми участниками, так что удачи им. Все на своих местах».



Далее Jesper пояснил:



«Я не называл "Battles" отстоем — я говорил не это. Это просто очень... Они ушли в совсем другом направлении».















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