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Маскот IRON MAIDEN в 'Angry Birds Evolution' Rovio Entertainment, создатели популярной игры "Angry Birds", воздадут должное IRON MAIDEN в специальном турнире на Хеллоуин в "Angry Birds Evolution", дав возможность пополнить свой арсенал "Eddie The Bird" (а также Блэк металл Байрона и Хэви металл Энни).



Трейлер к "Angry Birds Evolution" с участием Эдди доступен ниже.























































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