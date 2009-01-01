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*Korn*



18 окт 2017 : 		 KORN думают отметить юбилей "Follow The Leader"

13 окт 2017 : 		 Басист KORN выпускает сольный релиз

15 авг 2017 : 		 Гитарист KORN был шокирован новостями о смерти Честера Беннингтона

7 авг 2017 : 		 Документальный фильм об участии сына басиста METALLICA в гастролях KORN

4 авг 2017 : 		 Гитарист KORN извинился за слова о Честере

25 июл 2017 : 		 KORN могут оставить продюсера

21 июл 2017 : 		 Гитарист KORN о смерти Честера Беннингтона: «Наплевать на своих детей, фэнов и жизнь — это трусливый выход из положения»

7 июн 2017 : 		 Новое видео KORN

25 май 2017 : 		 Гитарист KORN о Крисе Корнелле

14 май 2017 : 		 KORN отменили выступление на POINTFEST

8 май 2017 : 		 KORN в акустике

1 май 2017 : 		 Сын басиста METALLICA присоединился к KORN

25 апр 2017 : 		 Сын басиста METALLICA выступает с KORN

20 апр 2017 : 		 Сын басиста METALLICA выступает с KORN

19 апр 2017 : 		 Сын басиста METALLICA дебютировал на сцене с KORN

6 апр 2017 : 		 Гитарист KORN: «Не думаю, что DEFTONES хотят поехать с нами»

4 апр 2017 : 		 Басист KORN: «Когда я умру, я встречусь в близкими»

13 мар 2017 : 		 VINNIE PAUL отметил день рождения с KORN

7 мар 2017 : 		 Вокалист SLIPKNOT присоединился к KORN

24 янв 2017 : 		 Вокалист KORN выпустил особые футболки

25 дек 2016 : 		 Акустика от KORN

19 дек 2016 : 		 Видео с выступления KORN

12 дек 2016 : 		 Музыканты KORN выступили с трибьют-командой

7 дек 2016 : 		 Вокалист KORN: «Многие команды нашего уровня уже мертвы как авторы»

11 ноя 2016 : 		 Ранние наметки нового альбома KORN звучали как MESHUGGAH

1 ноя 2016 : 		 Успехи в чартах KORN

28 окт 2016 : 		 Официальное видео с выступления KORN

27 окт 2016 : 		 Новое видео KORN

26 окт 2016 : 		 Вокалист KORN: «Темноты в моей жизни было больше, чем света»

21 окт 2016 : 		 Новый альбом KORN доступен для прослушивания

12 окт 2016 : 		 Новая песня KORN

11 окт 2016 : 		 COREY TAYLOR выступил с KORN

10 окт 2016 : 		 Вокалист KORN: «SEPULTURA явно с нас драли»

10 окт 2016 : 		 Басист KORN завершает работу над альбомом

5 окт 2016 : 		 Новое видео KORN

3 окт 2016 : 		 COREY TAYLOR выступил с KORN

29 сен 2016 : 		 Новая песня KORN feat. Corey Taylor

10 сен 2016 : 		 Фрагмент кавер-версии FAITH NO MORE от KORN

8 сен 2016 : 		 KORN записали кавер-версию FAITH NO MORE

5 сен 2016 : 		 KORN исполнили новые песни

31 авг 2016 : 		 Концертное видео KORN

22 авг 2016 : 		 Новое видео KORN

22 авг 2016 : 		 Новая песня KORN

20 авг 2016 : 		 Фрагмент нового трека KORN

26 июл 2016 : 		 Барабанщик KORN сыграл свадьбу

22 июл 2016 : 		 Новое видео KORN

18 июл 2016 : 		 KORN представили новую песню

16 июл 2016 : 		 Рассказ о летнем туре KORN

13 июл 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT на новом альбоме KORN

22 июн 2016 : 		 Гитарист KORN: «Я бы охарактеризовал новую музыку группы как насыщенную»

21 июн 2016 : 		 Участники KORN обсудили процесс сочинения материала для следующего альбома

21 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления KORN

17 июн 2016 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE сыграл с KORN

29 май 2016 : 		 На концерте KORN трижды отключалось электричество

20 май 2016 : 		 Гитарист KORN заявил, что предстоящий альбом будет «потрясным»

18 май 2016 : 		 KORN скоро объявят о выборе лейбла

14 май 2016 : 		 Репортаж о концертах KORN в Мексике

11 май 2016 : 		 Гитарист KORN: «На новом альбоме будет достаточно агрессивности!»

6 фев 2016 : 		 Гитарист KORN выпустит книгу

3 дек 2015 : 		 Обама «исполняет» песню KORN

16 ноя 2015 : 		 Вокалист KORN шокирован словами Обамы

9 ноя 2015 : 		 Новый альбом KORN «будет более гитарным»

29 окт 2015 : 		 Вокалист KORN о сотрудничестве с MARILYN'ом MANSON'ом

28 окт 2015 : 		 Гитарист KORN о новом альбоме

19 окт 2015 : 		 Видео с выступления KORN

14 окт 2015 : 		 Гитарист KORN о первом альбоме

14 окт 2015 : 		 Фотокнига KORN выйдет в октябре

3 окт 2015 : 		 Бывший барабанщик KORN считает, что группа "превратилась в дерьмо"

1 окт 2015 : 		 Альбом KORN готов на треть

22 сен 2015 : 		 KORN выпустят специальную фотокнигу

21 сен 2015 : 		 Видео полного выступления KORN

22 авг 2015 : 		 Гитарист KORN: "RIHANNA - настоящяя оторва и металлистка в душе"

12 авг 2015 : 		 Гитарист KORN: «Мы по-прежнему творим и открываем себя с каждым альбомом»

6 авг 2015 : 		 Гитарист KORN о новом альбоме

6 авг 2015 : 		 Вокалист KORN о песне "Daddy"

28 июл 2015 : 		 Против вокалиста KORN подан иск

22 июл 2015 : 		 KORN целиком исполнят дебютный альбом

11 июл 2015 : 		 Ремикс хита RIHANNA от KORN

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления KORN

16 июн 2015 : 		 Барабанщик KORN призывает поддерживать артистов покупкой альбомов

15 май 2015 : 		 Вокалист KORN записывает новую песню

4 апр 2015 : 		 Видео с выступления KORN

16 мар 2015 : 		 KORN целиком исполняют дебютный альбом

28 фев 2015 : 		 Бывший барабанщик KORN выдвинул судебный иск против группы

18 фев 2015 : 		 Фронтмен KORN: "Музыка способна исцелять"

25 янв 2015 : 		 SLIPKNOT присоединились к KORN для исполнения хита BEASTIE BOYS

7 янв 2015 : 		 Ударник KORN: "Детишки не понимают, что нелегальное скачивание музыки - это то же самое, что и кража"

16 дек 2014 : 		 Вокалист KORN вспомнил, как работал гробовщиком и принимал наркотики

12 дек 2014 : 		 Бывший ударник KORN DAVID SILVERIA: "Мне должны были предложить участвовать в предстоящем туре"

21 ноя 2014 : 		 Документальный фильм о гастролях KORN

20 ноя 2014 : 		 Барабанщик KORN RAY LUZIER: «Рок не умрёт никогда»

13 окт 2014 : 		 Бывший барабанщик KORN не примет участие в юбилейном туре

22 авг 2014 : 		 Новое видео KORN

19 авг 2014 : 		 Новое видео KORN

4 июл 2014 : 		 Детали переиздания альбома KORN

21 июн 2014 : 		 Новая песня KORN

18 июн 2014 : 		 KORN выпустят расширенную версию последнего альбома

2 июн 2014 : 		 Гитарист KORN о российской больнице

31 май 2014 : 		 KORN на фестивале Soundwave

20 май 2014 : 		 Гитарист KORN попал в больницу

8 май 2014 : 		 Музыканты SEPULTURA присоединились на сцене к KORN

22 апр 2014 : 		 Барабанщик KORN о смерти бывшего гитариста

17 апр 2014 : 		 KORN о смерти бывшего турового гитариста

24 мар 2014 : 		 Новое тату басиста KORN

12 фев 2014 : 		 Сундтрек вокалиста KORN вышел в цифровом варианте

6 фев 2014 : 		 Новое видео KORN

15 янв 2014 : 		 Вокалист KORN создал саундтрек к фильму 'After The Dark'

8 дек 2013 : 		 KORN выступили перед американскими военными

3 дек 2013 : 		 Официальное видео о приеме KORN в Guitar Center

31 окт 2013 : 		 KORN исполнили 'Got The Life' в "Guitar Center Sessions"

30 окт 2013 : 		 KORN исполнили "Never Never" в "Guitar Center Sessions"

27 окт 2013 : 		 KORN выступили в костюмах на Хэллоуин

24 окт 2013 : 		 Рассказ о первом визите KORN в Китай

21 окт 2013 : 		 Музыканты SEPULTURA присоединились на сцене к KORN

17 окт 2013 : 		 Новое видео KORN

8 окт 2013 : 		 KORN в 'Jimmy Kimmel Live!'

21 сен 2013 : 		 EPK от KORN

11 сен 2013 : 		 Трейлер документального фильма KORN

7 сен 2013 : 		 Новое видео KORN

23 авг 2013 : 		 Фрагмент нового трека KORN

14 авг 2013 : 		 Видео с текстом от KORN

10 авг 2013 : 		 Новая песня KORN

7 авг 2013 : 		 Выход нового альбома KORN отложен

31 июл 2013 : 		 Новый сингл KORN выйдет в августе

27 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KORN

10 июл 2013 : 		 Новый альбом KORN выйдет в октябре

1 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления KORN

25 июн 2013 : 		 Новый альбом KORN выйдет в сентябре

8 июн 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления KORN

16 май 2013 : 		 KORN отыграли первое за 8 лет шоу с BRIAN 'HEAD' WELCH

15 май 2013 : 		 Вокалист KORN: «Новый альбом будет лучшим из того, что мы создавали»

2 май 2013 : 		 KORN работают с BRIAN'ом 'HEAD' WELCH'ом

14 мар 2013 : 		 Рассказ о визите KORN в Индию

10 фев 2013 : 		 Бывший барабанщик KORN признан виновным за вождение в нетрезвом виде

29 янв 2013 : 		 Бывший гитарист KORN на концертах хочет вернуться к первым альбомам группы

28 янв 2013 : 		 KORN определились с продюсером нового альбома

26 янв 2013 : 		 GEORGE LYNCH, BILLY SHEEHAN исполнили классику KORN с BRIAN'ом 'HEAD' WELCH'ом

26 янв 2013 : 		 Бывший гитарист KORN «по-настоящему взволнован» воссоединением с группой

24 янв 2013 : 		 KORN осуществили мечту больного поклонника

23 янв 2013 : 		 KORN выступят с Brian'ом "Head" Welch'ом на ROCK ON THE RANGE

30 авг 2012 : 		 Фрагмент нового DVD KORN

30 авг 2012 : 		 Гитарист KORN: «Мы никогда не считали, что играем в стиле ню-металл»

15 авг 2012 : 		 Бывший барабанщик KORN не признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде

10 авг 2012 : 		 Видео полного концерта KORN

5 авг 2012 : 		 Видео с выступления KORN с RYAN'ом MARTINIE'ом

4 авг 2012 : 		 В семье басиста KORN будет пополнение; в туре его заменит RYAN MARTINIE из MUDVAYNE

1 авг 2012 : 		 Видео с выступления альтер-эго вокалиста KORN

31 июл 2012 : 		 Видео с записи песен KORN для BBC Radio 1 "Rock Show"

24 июл 2012 : 		 Запись двух песен KORN для BBC Radio 1 "Rock Show"

20 июл 2012 : 		 KORN готовы начать сочинение нового альбома

27 июн 2012 : 		 'The Path Of Totality Tour - Live At The Hollywood Palladium' от KORN выйдет в сентябре

30 май 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления KORN и BRIAN'a 'HEAD' WELCH'a

11 май 2012 : 		 Гитарист KORN сказал, что воссоединение с Brian’ом “Head” Welch’ем «должно произойти естественным образом»

8 май 2012 : 		 Новое видео KORN

6 май 2012 : 		 Brian "Head" Welch присоединился на сцене к KORN

22 апр 2012 : 		 Бывший гитарист KORN готов выступить с группой на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла

4 апр 2012 : 		 Сессии BBC Radio 1 'Rock Show' от KORN доступны для прослушивания

29 мар 2012 : 		 Бывший барабанщик KORN сказал, что он был «уставшим», а не пьяным, когда его арестовали

28 мар 2012 : 		 Бывший барабанщик KORN арестован за вождение в нетрезвом виде

23 мар 2012 : 		 Новое видео KORN

9 мар 2012 : 		 Фронтмен KORN сказал, что ноутбук — новый музыкальный инструмент

20 фев 2012 : 		 Фронтмен KORN: «Всегда найдутся люди, которые будут нас ненавидеть, вне зависимости от того, что мы делаем»

5 фев 2012 : 		 KORN выступили в 'Jimmy Kimmel Live!'

8 янв 2012 : 		 Гитарист KORN женился на актрисе в Париже

11 дек 2011 : 		 Видео полного концерта KORN

3 дек 2011 : 		 Новое видео KORN

2 дек 2011 : 		 Новый альбом KORN доступен для прослушивания

23 ноя 2011 : 		 Семплы нового альбома KORN

19 ноя 2011 : 		 Новая песня KORN

12 ноя 2011 : 		 Вокалист KORN "восхищен" злящимися фанатами

27 окт 2011 : 		 Новое видео KORN

14 окт 2011 : 		 Официальное "lyric-video" KORN

13 окт 2011 : 		 Новая песня KORN

10 окт 2011 : 		 Вокалист KORN о Стиве Джобсе: "Этот парень был гением"

29 сен 2011 : 		 Новое видео KORN

29 сен 2011 : 		 Новый альбом KORN выйдет в декабре

4 сен 2011 : 		 Официальное "lyric video" KORN

27 авг 2011 : 		 Новый релиз KORN выйдет в ноябре

14 июн 2011 : 		 KORN отменили выпуск миньона и думают о выпуске полноценного альбома

23 апр 2011 : 		 KORN экспериментируют только на новом ЕР

15 апр 2011 : 		 Новая песня KORN

11 апр 2011 : 		 Сборник KORN выйдет в мае

31 мар 2011 : 		 Сниппет новой песни KORN

2 мар 2011 : 		 Новое концертное видео KORN

6 фев 2011 : 		 Барабанщик SEVENDUST выступит вместе с KORN

6 фев 2011 : 		 Фронтмен KORN выпустил сольный DVD/CD

30 янв 2011 : 		 Вокалист KORN представил три сольных композиции

24 янв 2011 : 		 KORN начинают работу над новым материалом

3 дек 2010 : 		 Фронтмен KORN о номинации на Грэмми

7 сен 2010 : 		 Видео с выступления KORN

2 сен 2010 : 		 Новое видео KORN

26 авг 2010 : 		 KORN выступили в программе "Lopez Tonight"

30 июл 2010 : 		 Фронтмен KORN о бойкоте British Petrolium

13 июл 2010 : 		 KORN выступили на поле

7 июл 2010 : 		 Новый альбом KORN доступен для прослушивания

22 июн 2010 : 		 KORN бойкотируют BP

6 июн 2010 : 		 Семплы нового альбома KORN

1 июн 2010 : 		 Новое видео KORN

21 май 2010 : 		 Гитарист KORN о смерти DIO

15 май 2010 : 		 Обложка нового альбома KORN

5 май 2010 : 		 Новая песня KORN

25 апр 2010 : 		 Трек-лист нового альбома KORN

29 мар 2010 : 		 KORN исполнили новую песню на Аляске

28 мар 2010 : 		 Фронтмен KORN подтвердил договор с Roadrunner

24 фев 2010 : 		 Басист KORN заявил, что его новый сольный альбом будет «нетяжёлым»

10 янв 2010 : 		 KORN о новом альбоме

6 ноя 2009 : 		 Гитарист KORN сказал, что снова работать с продюсером ROSS'ом ROBINSON'ом «очень весело»

23 сен 2009 : 		 Новый бокс-сет от KORN

10 авг 2009 : 		 KORN: вести из студии

24 апр 2009 : 		 KORN записывают два новых альбома

13 мар 2009 : 		 Гитарист KORN объявил состав туровой команды

1 мар 2009 : 		 Новый альбом KORN будет выдержан в старом стиле

13 ноя 2008 : 		 Члены группы KORN используют перерыв по макcимуму

17 июл 2008 : 		 Бывший гитарист KORN говорит, что запись соло-альбома была "мирной и захватывающей"

9 июн 2008 : 		 Определена дата выхода дебютного альбома ex-гитариста KORN

28 янв 2008 : 		 Гитарист КОЯN: "Впереди много сюрпризов"

23 янв 2008 : 		 В Питере KOЯN будут расслабляться в массажной комнате с газетой в руках

20 янв 2008 : 		 KOЯN заменили гитариста на время турне по Европе

14 янв 2008 : 		 Сет-лист первого концерта европейского турне KORN

22 ноя 2007 : 		 KORN утвердили нового гитариста

30 окт 2007 : 		 KORN записали песню для компьютерной игры

20 июл 2007 : 		 KORN работают над кавер-альбомом

25 июн 2007 : 		 KORN: обнародован трек-лист нового альбома

18 май 2007 : 		 Новый сингл от KORN

24 апр 2006 : 		 Трек-лист нового DVD KORN

27 мар 2006 : 		 KORN: Обложка нового сборника в сети

8 сен 2005 : 		 Новый альбом KORN в ноябре

7 июл 2005 : 		 KORN начали микширование нового альбома

27 окт 2003 : 		 Вокалист KORN о METALLICA

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KORN думают отметить юбилей "Follow The Leader"

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Гитарист KORN Brian "Head" Welch в недавнем интервью ответил на вопрос, планирует ли группа как-то отметить выход "Follow The Leader":

«В следующем году альбому исполнится двадцать лет, так что да, мы обсуждали вариант отметить эту дату. Но пока ничего конкретного не скажу».

KORN Looking Ahead To 20th Anniversary Of 'Follow The Leader,' New Album






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