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KORN думают отметить юбилей "Follow The Leader" Гитарист KORN Brian "Head" Welch в недавнем интервью ответил на вопрос, планирует ли группа как-то отметить выход "Follow The Leader":



«В следующем году альбому исполнится двадцать лет, так что да, мы обсуждали вариант отметить эту дату. Но пока ничего конкретного не скажу».















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