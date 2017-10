сегодня



Голос лидера MEGADETH в "Halloween Pussy Trap Kill! Kill!" 27 октября в США стартует прокат триллера "Halloween Pussy Trap Kill! Kill!" про девичью группу, которой предстоит концерт всей их жизни, однако они оказываются запертыми в ужасном Хеллоуин-доме. В фильме снимались Sara Malakul Lane, Richard Grieco, Demetrius Stear, лауреат Оскара Margaret O'Brien, а также лидер MEGADETH Dave Mustaine, подаривший свой голос одному из персонажей. Режиссёром картины стал Jared Cohn ("The Horde", "Devil's Domain", "The Domicile"). В саундтрек фильма вошли композиции Jyrki 69, MINISTRY, DESCARTES A KANT, EGRETS ON ERGOT, THE ANIX, INHALT и GRYPT.



















