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У OZZY OSBOURNE уже есть порядка семи новых песен OZZY OSBOURNE в сентябре был гостем радиостанции KLOS и ответил на вопрос о том, есть ли планы на новый альбом:



«У меня есть куча написанных песен. Но записи больше не продаются. Нет смысла что-то записывать. Мы не особо об этом думали, потому что я был занят SABBATH. Мы делали пластинку с Rick'ом, которая стала первой в карьере, попавшей на первое место. Когда я только начал сольную карьеру, мы играли с METALLICA, и я попал к ним в раздевалку, а они там играли SABBATH. Я сказал своему ассистенту: "Они хотят меня взбесить? Они как там, с головой дружат?" И я тут же осознал, насколько люди серьёзны в том, как на них повлияла музыка BLACK SABBATH. Потому что когда ты внутри, ты этого просто не понимаешь и не замечаешь. И тут вдруг бац — и осенило».



SABBATH отыграли финальное шоу в феврале, прошло время, по чему вы скучаете в SABBATH?



«Знаешь, я не то чтобы скучаю... Я ушёл ведь из SABBATH 35 лет назад, меня там заменил Дио в 1979-м. Так что одной вещи я определённо рад — тому, что мы вновь стали друзьями. Это как сказка, которая вдруг стала правдой, как я стал интересоваться музыкой, услышав THE BEATLES, и я хотел быть битлом, ну вы знаете. Так что когда я оказался в одной школе с Tony, я был в одной команде с Geezer'ом. Это был один из тех жизненных моментов, который меняет всё и вся. Как и тот, что мы всё закончили в Бермингеме, в Англии, где всё и началось, так что это было для меня очень эмоционально насыщенным временем, так как круг замкнулся. Будет и видео. Было бы здорово закончить всё в следующем году, мы бы как раз продержались полвека, но я никуда не ухожу. Как я могу с этого соскочить? Это же не работа. Ты не будешь работать с кем-то столько, если он тебе противен, или работать только ради зарплаты. Это удовольствие».



Так вы по-прежнему получаете удовольствие?



«Конечно же! Я живу ради этого. Я не представляю себя иначе».



А как вы думаете, кем бы вы были, не будь OZZY из SABBATH?



«Я бы скорее всего был уже мертв или в тюрьме — или оба варианта (смеётся)».



Так как насчёт чего-то нового?



«У нас есть около семи песен. Одна называется "Mr. Armageddon", ещё одна — "Crack Cocaine"».



Так в следующем году будет полноценный тур Ozzy?



«Это вам нужно спрашивать у моего босса — моей жены».















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