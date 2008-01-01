сегодня



Лидер OPETH рассказал о несостоявшейся дуэли Mikael Åkerfeldt точно не помнит, в каком городе это произошло, но во время тура по США в поддержку альбома "Heritage" один недовольный слушатель вызвал его на дуэль. Об этом он рассказал в интервью для издания Prog.



Когда альбом только вышел, лидер OPETH решил, что будет «насильно кормить» слушателей песнями из этого альбома. Новое музыкальное направление было не очень тепло принято поклонниками.



«Мы посещали места, где слушатели довольно громко выражали своё мнение во время выступления, — рассказал он. — Люди возмущались, орали и уходили во время концерта. И некоторые бросали мне вызов, они хотели со мной сразиться на сцене. На одном выступлении какой-то слушатель бросил свою перчатку. Он вызвал меня на дуэль.



— Вы приняли это предложение?



Нет, — ответил Åkerfeldt, смеясь. — Его оттуда вышвырнули».



Åkerfeldt'у было в тот момент нелегко — на него давили как поклонники, так и участники группы. Но он смог с этим справиться благодаря своей упёртости.



«Я упрямый человек, — говорит он. — Мы исполняли песни из "Heritage" до того, как альбом вышел, и это было словно туннельное зрение: "Мы будем делать именно так, и валите к чёртовой бабушке, если вас это не устраивает". Возможно, я иногда слишком упрям. Но я не могу изменить себя».





+6 -4



( 10 )

просмотров: 1853

